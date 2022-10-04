Кого можуть позбавити пенсії і як цього уникнути – відповідь Пенсійного фонду

Іноді з’являється інформація, що когось із пенсіонерів позбавили виплати, а деяким додатково ще й виписали штраф. Кого можуть позбавити пенсії і як діяти в ткій ситуації?

Все прописано у відповідному законі “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті На Пенсії.

Так, у статті 49 цього закону прописано умови, за яких пенсіонерів можуть позбавити виплат. До таких причин належать: помилкові документи (довідки). Якщо виявиться, що особа оформила пенсію через фальшиву довідку про інвалідність або фальшивий стаж, то пенсію можуть припинити виплачувати. Більше того, доведеться сплатити штраф.

Припинити виплату пенсії можуть і у разі, якщо пенсіонер виїхав закордон на постійне місце проживання та не повідомив про це відповідних органів.

Серед причин і – якщо пенсіонер не отримував пенсію протягом 6 місяців. Маються на увазі особи, які отримують гроші через листоношу або у відділеннях пошти, і вони півроку не брали кошти особисто до рук.

У зв’язку з воєнним становищем деякі пункти, наприклад, виїзд на ПМП та неотримання пенсії протягом 6 місяців отримали невеликі коригування. Тепер можна виїжджати за кордон і продовжувати отримати там пенсію, якщо це передбачено міжнародним договором. Також після повернення з-за кордону можна забрати накопичене, написавши заяву у відділенні Пенсійного фонду.

Щодо неотримання пенсійних виплат протягом 6 місяців, то цей пункт теж отримав невелике коригування, адже дуже багато пенсіонерів перебували або ще перебувають в окупації і фізично не можуть отримувати гроші особисто. Звільненим з окупації виплатять усе одночасно, як відбувається зараз у Харківській області.

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