Як оформити пенсію без звернення до Пенсійного фонду і що для цього потрібно

Українці, які досягли необхідного для виходу на заслужений відпочинок віку, можуть оформити пенсію без особистого звернення до органів Пенсійного фонду України. Що для цього потрібно

Про те, як це працює і що для цього потрібно, розповіли представники ПФУ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті На ПЕНСІЇ.

Так, фахівці відомства пояснили, що пенсію за віком призначать на підставі інформації, що надходить від інших державних реєстрів і страхувальників, до Реєстру застрахованих. Це означає, що всю необхідну інформацію можна надати онлайн не виходячи з дому.

Як працює автоматичне призначення пенсії?

Автоматичне призначення пенсії – це сервіс ПФУ, який все ж таки вимагає певних дій від майбутнього пенсіонера. Насамперед потрібно авторизуватися на веб-порталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Банк-ID. Потім перейдіть до розділу “Анкета надання інформації для автоматичного призначення пенсії за віком”.

Після ознайомлення з усією наявною інформацією заповніть анкету-заяву, там необхідно вказати інформацію про себе, дані щодо обраного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвідчення. Завантажте скан-копії потрібних документів. Завантажувати їх можна за допомогою кнопки “Додати файли”.

Якщо, крім обов’язкових документів, у вас є ті, які можуть вплинути на доплати та пільги – додайте їх. Після цього перевірте інформацію, знову підпишіть анкету-заяву КЕП та надішліть документ до органу фонду. Подану заяву заздалегідь перевірять та опрацюють органи Пенсійного фонду.

Зверніть увагу, що подавати інформацію можна у будь-який час, а коли ви досягнете пенсійного віку, отримаєте СМС-повідомлення або повідомлення в особистому кабінеті з інформацією про призначення пенсії, дату, з якою вона призначена та її розмір.

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