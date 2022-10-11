Кого будуть призивати на службу в Україні з осені 2022 року

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На середину серпня міністр оборони Олексій Рєзніков заявляв, що ЗСУ не потребує додаткової мобілізації, лише фахівців у деяких спеціальностях, пише НВ, передає NNS

Тоді він повідомив, що в Україні більше 787 тис. учасників бойових дій. Зокрема, мобілізовано:

До ЗСУ мобілізовано 700 тис. осіб;

До прикордонних військ — до 60 тис.;

До Нацгвардії — до 90 тис.;

До Нацполіції — до 100 тис.

Однак, Рєзніков попередив, що кожен чоловік в Україні має бути готовим до мобілізації, оскільки втрати на фронті є, і їх потрібно компенсувати, хоч вони і менші за втрати РФ в кілька разів.

Радник голови ОП Михайло Подоляк вже після оголошення мобілізації в РФ сказав, що необхідності в додатковій мобілізації поки немає, і це залежить від ситуації на фронті. Якщо ж треба буде поповнити ряди ЗСУ, то це будуть певні спеціалісти, а не масова мобілізація.

Кого пропонують не призивати до війська під час мобілізації