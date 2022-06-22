Кого пропонують не призивати до війська під час мобілізації

Група народних депутатів пропонує розширити перелік військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідний законопроєкт № 7481 про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зареєстровано у Верховній Раді в середу, повідомляє сайт українського парламенту.

Текст законопроєкту поки що не оприлюднено на сайті, проте один із його авторів, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Мар’яна Безугла (фракція «Слуга народу») розмістила у фейсбуці скрін порівняльної таблиці до законопроєкту, передає NNS.

Згідно з пропонованими змінами, не підлягають призову під час мобілізації військовозобов’язані, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Вищезазначені особи можуть бути призвані на війну за власним бажанням, але повістки їм не вручатимуть.

Слід підкреслити, що це не означає дозвіл на виїзд за кордон таким військовозобов’язаним.

Згідно з законопроєктом до близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат (сестра) загиблих або зниклих безвісти.

Категорії громадян, які вже не підлягають призову