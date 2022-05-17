Київстар знову надав безкоштовні послуги – на який період вони будуть доступні

Мобільний оператор «Київстар» черговий раз надав безкоштовні послуги своїм абонентам. До кінця серпня все буде безкоштовним

Оператор хоче під час воєнного стану надавати абонентам якісний та швидкий Інтернет. «Київстар» подумав і про клієнтів, які вчасно не зможуть поповнити мобільний рахунок. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТЕХНОФАН.

Мобільний оператор поставив за мету, аби українці завжди залишались на зв’язку. Адже в такий час це вкрай важливо. Тому, було прийнято рішення відновити послугу «Щасливий день» з 13 травн по 31 серпня.

Абонентам цієї послуги будуть надаватись щотижня безкоштовні хвилини та Інтернет. Для цього потрібно перейти в мобільний додаток «Мій Київстар» та додати функцію. Під’єднати послугу можуть всі абоненти передплаченого зв’язку. Вийнятком стали службові тарифи, які розраховані на ІОТ-пристрій.

Крім того, ви зможете під’єднати безкоштовну можливість «Ми разом». Її сенс в тому, що ви можете телефонувати на 1 номер без тарифікації. Послугу також можна підключити у додатку «Мій Київстар».

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