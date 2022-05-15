4 нові безкоштовні послуги для українців від Київстар – як скористатися

Київстар запровадив безкоштовні послуги для українців. Для кого вони будуть корисні і як скористатися

Київстар запровадив кілька корисних послуг для українців, зокрема, вони стосуються підприємців. Щоб підтримати компанії, які почали відновлювати свій бізнес у воєнний час, мобільний оператор пропонує скористатися безкоштовними сервісами, які об’єднані під назвою “Бізнес працює”.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зокрема, українцям став доступний безкоштовний корпоративний зв’язок у рамках тарифів “ВАШ”, який буде доступний у форматі “0-800”, та платформа для самостійних розсилок ADWISER.

Сервіси Microsoft Office 365, віртуальна приватна мережа VPN, електронний документообіг Star.Docs, віртуальні робочі столи (Azure Virtual Desktop) також будуть безкоштовними для абонентів Київстар.

Мобільний оператор пропонує бізнесу комплекс рішень для кіберзахисту у рамках сервісу AntiDDoS, а також можливість користуватися мобільним додатком STARKASA, який можна використовувати як касовий апарат, термінал та інструмент для замовлення товарів онлайн.

Сервіс AntiDDoS допомагає захистити від DDoS-атак будь-якого рівня. Підприємці, які працюють онлайн, часто відчувають необхідність у подібних програмах у своїй роботі, тому Київстар про них попіклувався.

StarKasa – це мобільний додаток для смартфонів на ОС Android. З його допомогою можна безкоштовно приймати безготівкові платежі та замовляти товари до 30 червня. Далі вартість послуги для абонентів Київстар становитиме 200 гривень на місяць.

З 11 травня безкоштовні послуги та зв’язки від Київстар будуть недоступні