З 11 травня безкоштовні послуги та зв’язки від Київстар будуть недоступні

Київстар вирішив припинити надавати безкоштовні послуги та зв’язки, як це було напочатку війни. Тепер абонентам доведеться обслуговуватись на умовах обраних тарифних планів

Представники мобільного оператора повідомили, що з 11 травня безкоштовний зв’язок буде недоступним. Із цього дня необхідно поповнити рахунок. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відзначено, що повернення плати за послуги допоможе організації відновити зруйновану інфраструктуру та підтримати абонентів, які перебувають у зонах бойових дій.

Київстар справді подбав про українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Їм минулої п’ятниці, 6 травня, почали нараховувати безкоштовні хвилини.

Подарунок від телекомунікаційної компанії надаватиметься щотижня. Таким чином люди, які опинилися у складній ситуації, збережуть зв’язок з рідними та друзями.

Нещодавно Київстар запустив нову послугу для українців – “Ми разом”. У абонентів з’явилася можливість телефонувати на один номер без поповнення рахунку. Замовити послугу можна, звернувшись за номером 535. У разі переходу людини на контракт “Ми разом” автоматично деактивується.

З 6 травня Київстар запускає нову безкоштовну послугу

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