Хто зі студентів може виїхати за кордон під час війни

Українці, які є студентами іноземних вишів, з 14 вересня більше не можуть перетинати кордон, навіть виїжджаючи на навчання. Ухвалити таке рішення довелося на фоні масових підробок студентських документів. Однак деякі студенти можуть виїхати за кордон

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

Заборона на виїзд не стосується отримувачів професійної вищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та які на час оголошення мобілізації перебували на території України, та не змогли в установленому порядку виїхати за межі України для продовження навчання.

Якщо таким громадянам відмовляють у перетині кордону українські прикордонники, потрібно попросити офіційну письмову відповідь із причиною відмови. Після цього можна звернутися до прикордонників зі скаргою на керівника служби.

Термін розгляду такої скарги триватиме до 30 днів. Якщо подати позов до суду, то рішення затягнеться до 60 днів, а то й більше. Однак, якщо студенту з легальними документами потрібно виїхати, потрібно прямо на кордоні добиватися правди.

Як відомо, студенти, які закінчили бакалаврат, але ще не вступили ще до магістратури, не мають права на відстрочку від мобілізації, оскільки формально у цей період вони не є здобувачами освіти.

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