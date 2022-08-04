Хто з українців має повернути помилково отриману допомогу на 6 500 гривень

Мінфін провів верифікація Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка». Тисячі українців не мали право отримати допомогу на 6 500 гривень. Хто має повернути кошти

Понад 25 тисяч осіб не мали права на виплати 6,5 тис. грн у межах програми «єПідтримка», оскільки були працівниками бюджетних установ. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН, передає NNS

Міністерство фінансів провело верифікація Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка» за період з 7 по 31 березня 2022 року, який містить інформацію щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.

Так, виявлено, що помилково виплачено допомогу на 166 млн грн.

Станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто кошти у сумі близько 12 млн грн:

майже 9 млн грн – фізичними особами за результатами вжитих заходів щодо повернення коштів за наслідками проведеної верифікації державних виплат,

майже 3 млн грн – кошти повернуті уповноваженими банками, як невикористана одноразова матеріальна допомога в межах програми «єПідпримка».

Допомога від держави у 6,5 тис. грн – надання допомоги в межах програми «єПідтримка» здійснювалось у зв’язку з втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

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