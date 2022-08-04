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Хто з українців має повернути помилково отриману допомогу на 6 500 гривень

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Мінфін провів верифікація Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка». Тисячі українців не мали право отримати допомогу на 6 500 гривень. Хто має повернути кошти

Понад 25 тисяч осіб не мали права на виплати 6,5 тис. грн у межах програми «єПідтримка», оскільки були працівниками бюджетних установ. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю УНІАН, передає NNS

Міністерство фінансів провело верифікація Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми «єПідтримка» за період з 7 по 31 березня 2022 року, який містить інформацію щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.

Хто з українців має повернути помилково отриману допомогу на 6 500 гривень

Так, виявлено, що помилково виплачено допомогу на 166 млн грн.

Станом на 11 липня на небюджетний рахунок Мінекономіки повернуто кошти у сумі близько 12 млн грн:

  • майже 9 млн грн – фізичними особами за результатами вжитих заходів щодо повернення коштів за наслідками проведеної верифікації державних виплат,
  • майже 3 млн грн – кошти повернуті уповноваженими банками, як невикористана одноразова матеріальна допомога в межах програми «єПідпримка».

Допомога від держави у 6,5 тис. грн – надання допомоги в межах програми «єПідтримка» здійснювалось у зв’язку з втратою частини заробітної плати (доходу), робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

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