Хто має право продовжити відстрочку від мобілізації на 2 масяці

Українцям розповіли, хто може на 2 місяці продовжити відстрочку від мобілізації

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

Так, українцям, які отримали у квітні-травні відстрочку від мобілізації через бронювання, у вересні продовжили її дію ще на два місяці.

Це означає, що вже з листопада такі військовозобов’язані знову опиняться у списках потенційних призовників.

При цьому в Мінекономіки нагадали, що у вересні-жовтні спливають терміни відстрочок, наданих тисячам фахівців після початку війни. Серед них фермери, працівники підприємств критичної інфраструктури, педагоги та багато інших фахівців, які працюють на українську економіку у такий важкий для неї період.

За словами першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економіки Юлії Свириденко, рішення Уряду дозволяє забезпечити постійну та ефективну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій, які зараз працюють на перемогу у тилу.

Таким чином, відстрочення від призову військовозобов’язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює. Відповідно до закону, бронювати можуть лише громадян, які працюють за трудовим договором, а фахівці, які працюють як ФОП, не мають такої можливості.

Зокрема, бронюванню під час мобілізації не підлягають:

особи, які належать до списку спеціальностей, представників яких не бронюють;

особи, які мають відстрочку;

особи, які не перебувають на військовому обліку;

особи, що перебуває на невизначальних посадах (різноробочі, прибиральники, охоронці, фахівці, дефіциту яких немає або яких можна замінити цивільними працівниками тощо).

Слід зазначити, що військовий облік для жінок відстрочили ще на рік до 1 жовтня 2023 року.

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