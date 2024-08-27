В Україні керування авто без страховки карається штрафом. Скільки доведеться заплатити за порушення.
За керування транспортним засобом без поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Україні передбачено штраф. Скільки доведеться заплатити за правопорушення.
Про це розповів адвокат Вадим Володарський, передають “Новини України – НСН”.
Які штрафи передбачені за їзду без автоцивілки
За словами експерта, керування транспортним засобом за відсутності необхідних документів – у тому числі й поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (так званої автоцивілки) – карається згідно з частиною 1 статті 126 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Керування авто без страховки – який штраф доведеться заплатити
За таке правопорушення українцям можуть виписати штраф у розмірі 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що нині становить 425 гривень.
Інші наслідки, що загрожують водіям без страховки
Адвокат наголосив, що цей штраф – найменша з можливих проблем при такому порушенні.
“Оскільки у випадку ДТП з вини водія, що керує транспортним засобом без страхування цивільно-правової відповідальності, він буде змушений самостійно відшкодовувати шкоду, а вона може сягати великих розмірів”, – пояснив Володарський.
З огляду на це він рекомендує укласти (окрім обов’язкового страхування), договір додаткового страхування – це збільшить страхову суму у разі такої ДТП.
Варто зазначити також, що навіть якщо людина лише щойно купили нову машину та переганяє її в інше місто для реєстрації, транзитні номери не дають права їздити без автоцивілки.
Для таких випадків існує так званий “короткостроковий поліс”, який діє 10-15 днів.
Джерело: РБК-Україна.
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