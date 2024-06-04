Для військовослужбовців передбачено щомісячне грошове забезпечення. До нього входять додаткові нарахування, зокрема надбавка за вислугу років для військових.

Як розраховується надбавка за вислугу років військовослужбовцям розповідають Новини України – НСН.

Розмір надбавки за вислугу років для військовослухбовця залежить від тривалості служби бійця.

Надбавка за вислугу років – це додаткова винагорода і її розмір розраховується за зарплатою та званням.

Про це йдеться в постанові “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”.

Надбавка за вислугу років для військових – сума залежить від одного чинника

Суми надбавок за вислугу років та кому вони передбачені

Є фіксовані розміри винагород:

1-5 років служби – 25%;

5-10 років служби – 30%;

10-15 років служби – 35%;

15-20 років служби – 40%;

20-25 років служби – 45%;

25+ років служби – 50%.

Раніше ми розповідали, що у червні заробітна плата для військовослужбовців не змінюватимуться, але вони зможуть отримувати доплати за виконання бойових завдань та перебування на лінії фронту.

З червня розміри заробітних плат для військових залишаються незмінними. Розмір віиплат становитиме: 20 100 гривень основної суми – для військовослужбовців, що воюють безпосередньо на лінії зіткнення.

Також додатково до основної суми можна отримати 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів перебування на лінії бойового зіткнення.

Як відомо, кошти виплачуються до 20 числа щомісячно.

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