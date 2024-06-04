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Економіка

Надбавка за вислугу років для військових – сума залежить від одного чинника

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Журналіст
Надбавка за вислугу років для військових – сума залежить від одного чинника

Для військовослужбовців передбачено щомісячне грошове забезпечення. До нього входять додаткові нарахування, зокрема надбавка за вислугу років для військових.

Як розраховується надбавка за вислугу років військовослужбовцям розповідають Новини України – НСН.

Розмір надбавки за вислугу років для військовослухбовця залежить від тривалості служби бійця.

Надбавка за вислугу років – це додаткова винагорода і її розмір розраховується за зарплатою та званням.

Про це йдеться в постанові “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”.

Надбавка за вислугу років для військових – сума залежить від одного чинника

Надбавка за вислугу років для військових – сума залежить від одного чинника

Суми надбавок за вислугу років та кому вони передбачені

Є фіксовані розміри винагород:

  • 1-5 років служби – 25%;
  • 5-10 років служби – 30%;
  • 10-15 років служби – 35%;
  • 15-20 років служби – 40%;
  • 20-25 років служби – 45%;
  • 25+ років служби – 50%.

Раніше ми розповідали, що у червні заробітна плата для військовослужбовців не змінюватимуться, але вони зможуть отримувати доплати за виконання бойових завдань та перебування на лінії фронту.

З червня розміри заробітних плат для військових залишаються незмінними. Розмір віиплат становитиме: 20 100 гривень основної суми – для військовослужбовців, що воюють безпосередньо на лінії зіткнення.

Також додатково до основної суми можна отримати 100 тисяч гривень за участь у бойових діях і 70 тисяч гривень за кожні 30 днів перебування на лінії бойового зіткнення.

Як відомо, кошти виплачуються до 20 числа щомісячно.

Ще новини України: Якою буде зарплата військових з 1 червня – названо суму виплат

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