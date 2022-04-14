Іпотечний кредит за зрайноване житло – як повертати банку гроші

Юристи розповіли, як українцям повертати іпотечний кредит, якщо будинок зруйновано внаслідок бомбардування під час війн

За півтора місяці війни багато українців втратили своє житло. Воно зруйноване бомбардуваннями і ракетними ударами. Причому багато зруйнованих квартир було придбано в борг, і власники ще навіть не виплатили за них іпотеку. Тепер власники зруйнованих будинків переймаються тим, що їм доведеться повертати банку гроші за житло, якого вже немає. І це насправді так: іпотечний кредит підлягає поверненню, як і решта всіх кредитів. Причому повертати його доведеться в будь-якому разі.

Про це розповіли українцям юристи, які спеціалізуються на правових відносинах у сфері нерухомості. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На час війни українські банки надали своїм клієнтам кредитні канікули. Фактично клієнти не будуть нести матеріальну відповідальність за прострочені платежі, і жодні штрафні санкції до них не можуть бути застосовані. Але кредитні канікули означають лише можливість відстрочення кредитних платежів. Позичальникам все одно доведеться повертати банкам борги, зокрема, іпотечні.

Навіть якщо квартиру зруйновано, виплата кредиту за неї триває

Щоби припинити виплату боргу, потрібно зареєструвати зруйноване житло у спеціальному держреєстрі. Тоді власник зруйнованої квартири матиме право на виплату страховки за неї. І, отримавши гроші від страхової компанії, він зможе розрахуватися з банком.

Як зазначає юрист Тетяна Козаченко, зазвичай страхові компанії працюють при банках. Тому нерідко вони повертають гроші за зруйноване житло не клієнту, а одразу безпосередньо банку.

“Нікуди обов’язок людини повернути кредит у банк не зникає. Якщо страхова компанія має компенсувати за знищення майна гроші безпосередньо банку, тоді зрозуміло. Тоді в цій частині гроші будуть повернуті безпосередньо банку”, – каже Козаченко.

Після війни все буде інакше

Однак ці механізми компенсації грошей за втрачене житло створювалися і адаптувалися під час миру, коли страхові випадки були поодинокими. Тепер же, у зв’язку з війною, у країні багато таких випадків. І, мабуть, тут механізм виплат буде іншим. Новий механізм повернення іпотечних кредитів за зруйнованими будинками доведеться розробляти та приймати на рівні закону.

Нацбанк обіцяє вирішити цю проблему після війни. Глава НБУ Кирило Шевченко вважає, що позичальників, які втратили своє житло, не можна змушувати розплачуватися по кредитах за загальноприйнятою схемою. І не можна їх залишати наодинці зі їхніми проблемами.

Як виглядають тимчасові модульні будинки для українців, які втратили житло через війну