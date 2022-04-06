Як виглядають тимчасові модульні будинки для українців, які втратили житло через війну

Внаслідок російської агресії жителі Київської та інших областей залишилися без житла. Сотні будинків зруйновані повністю та непридатні для життя. Українців заселяють у тимчасові модульні будинки під час війни

Щоб відновити міста, знадобиться не один рік. Для того, щоб українцям було де жити, їх обіцяють поселити у тимчасові модульні будинки, які нам передадуть із США – як вони виглядають.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Вже 18 таких будинків було доставлено на Закарпаття, і найближчим часом їх доставлять до Київської області – для мешканців Бучі, Гостомелю та інших міст. Пізніше такі будинки з’являться у всіх зруйнованих населених пунктах, звільнених ЗСУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації Віктор Микита.

“Модульні споруди можуть забезпечити тимчасове проживання людей у ​​будь-яких умовах. Будиночки монтуються буквально за кілька хвилин, швидко та легко транспортуються, у них є всі необхідні елементи для поселення сімей на певний період”, – написав губернатор.

Проживаючи в таких модульних будинках на своїх ділянках, українці зможуть паралельно відновлювати та ремонтувати пошкоджене житло. Модульні будинки найчастіше збираються на дерев’яному каркасі. Виробники заздалегідь розводять у них труби комунікацій, електрику і навіть часто роблять внутрішнє оздоблення. Готовий будинок із модульних блоків збирається у короткі терміни.

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