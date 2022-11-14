Які зарплати та надбавки щомісяця отримують військовослужбовці в Україні

Військовослужбовці в Україні щомісяця отримують посадовий оклад, а також мають право на надбавки, доплати, премії та виплати за участь у бойових діях або перебування у полоні

Деякі види виплат та доплат становлять до 100 тисяч гривень на місяць. Про це повідомляє NNS

Для військових під час мобілізації передбачені такі виплати:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, що мають постійний характер, премія);

одноразові додаткові надбавки;

виплати за участь у бойових діях або виконання бойових завдань у зоні бойових дій, перебування у полоні/оточенні.

Щоб військові отримували вчасно свої виплати, командування має щомісяця подавати звіти про участь та завдання особового складу у бойових діях.

Яку зарплату отримують військовослужбовці в Україні

Зарплата залежить від конкретної посади, звання, вислуги і т. д, і становить 13-14 тисяч грн, її розмір приблизно однаковий щомісяця.

А от виплата додаткової грошової винагороди (президентської) має нюанси. Алгоритм її оплати:

1000 грн\ день – якщо не беруть участь у боях (30 000\місяць);

3000 грн\ день – якщо беруть безпосередню участь у боях (100 000\місяць).

Держава здійснює також продовольче та інше забезпечення військовослужбовців. Українські військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи за наявності посвідчення встановленого зразка мають право на безоплатний проїзд по всіх видах транспорту міського, приміського та міжміського сполучення в Україні, окрім таксі.

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