Які виплати можуть отримати поранені українські військові і що потрібно знати

Поранені на війні українські військові можуть отримати два види допомоги

Які саме і що потрібно знати,, розповіла команда юридичного сервісу EasyDocs. передає NNS

Два види допомоги для військових

Додаткову винагороду (так звані “бойові”) відповідно до постанови КМ України від 28.02.2022 №168, яка виплачується пропорційно до часу існування обставин, що є підставою для такої винагороди;

Одноразова грошова допомога згідно зі ст. 16 ЗУ “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та їх сімей” та постанови КМ України від 25.12.2013 №975.

Чи платять “бойові” під час реабілітації?

У цьому питанні п.1 постанови КМ України від 28.02.2018 №168 досить чітко говорить, що на час, за який виплачуються “бойові”, включається:

час стаціонарного лікування у закладах охорони здоров’я (у тому числі зарубіжних), а також час переміщення поранених військовослужбовців з однієї установи охорони здоров’я до іншої;

час перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за ув’язненням (постановою) військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної).

Підставою виплати бойових є наказ командира (начальника) відповідного військового формування, у якому військовослужбовець проходить військову службу.

У разі, якщо пораненого військовослужбовця не було включено до такого наказу – рекомендується писати рапорт на ім’я відповідного командира (начальника), а у разі його бездіяльності – оскаржити його до суду та стягувати додаткову винагороду у судовому порядку.

Як отримати одноразову виплату під час поранення?

Зібрати документи, вичерпний перелік яких передбачено п. 11 Порядку, затвердженого постановою КМ України від 25.12. 2013 №975.

Подати зібрані документи до уповноваженого органу, передбаченого п. 10 Порядку, а саме:

або за місцем проходження служби, тобто – до відповідного командира (начальника) військового формування;

або до уповноваженого структурного підрозділу ЗСУ, НДУ чи іншого військового формування (залежно від місця проходження служби), на які покладаються функції з підготовки необхідних для призначення пенсії документів.

Після реєстрації чекайте, оскільки:

Повноважний орган у 15-денний термін складає висновок для розпорядника бюджетних коштів;

розпорядник бюджетних коштів у місячний строк з дня надходження укладання з документами приймає рішення: або про призначення допомоги, або про відмову у її призначенні, або про повернення документів на доопрацювання.

Тобто, в сукупності розгляд документів має відбуватися не більше 45 днів, а рішення про відмову у виплатах чи повернення документів на доопрацювання можуть бути оскаржені.

Сім’ї військовополонених мають право на виплати — як отримати фінансову допомогу