Які вакансії пропонують українцям без досвіду роботи та скільки платять під час війни

В Україні зріс попит на працівників без досвіду роботи. З’ясувалося, які вакансії найчастіше пропонують під час війни та кризи в країні, а також скільки платять за працю

Українські роботодавці все частіше погоджуються прийняти на посади претендентів-новачків. У країні побільшало вакансій для людей без досвіду. Відповідні дані надані на порталі grc.ua. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Пропозиції для студентів та фахівців без досвіду витіснили навіть найпопулярніших професіоналів у сфері IT-технологій. Основна причина полягає в тому, що власники бізнесів намагаються оптимізувати роботу компаній та шукають способи заощадити. Їм простіше запросити новачків та навчити їх, ніж приймати кваліфікованого спеціаліста та платити йому високу зарплату.

Українці без досвіду стали активніше працевлаштовуватись, ніж до війни. Взимку на одне робоче місце претендували 5-8 осіб, навесні – 14-15, а зараз це число дорівнює 28.

Більшість (47%) роботодавців пропонують невелику зарплатню кандидатам без досвіду – 6000-9100 грн. 35% готові платити співробітникам 9100–12 200 грн на місяць. 10% компаній платять працівникам 12 200–15 300 грн, 5% – 15 300–18 300 грн. І лише 3% підприємств запропонували новачкам понад 18 300 грн на місяць.

Найбільш популярні вакансії – у сфері торгівлі – близько 40%. На другому місці розташувалися пропозиції для операторів АЗК. До п’ятірки лідерів також увійшли менеджери з продажу, таємні перевіряльники та таємні покупці.

Попит мають вакансії адміністраторів торгового залу, спеціалістів WMS систем, офіціантів, банківських операторів-касир банку та координаторів проектів. Роботу без досвіду найчастіше пропонують у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Робота в Україні під час війни: які вакансії пропонують і скільки платять