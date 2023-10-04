Які терміни відстрочки від мобілізації передбачені в Україні – відповідь військкомату

Представник військкомату Роман Істомін розповів, які терміни відстрочки від мобілізації передбачені в Україні

Конкретні терміни відстрочки від мобілізації в Україні не передбачені, хоча загалом вона надається в залежності від ситуації, через яку надається.

Про це повідомив в інтерв’ю “Телеграфу” представник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, передає НСН.

Конкретні терміни відстрочки від мобілізації в Україні не передбачені

“Терміни як такі не передбачені. Це на розгляд ТЦК. Якщо, наприклад, відстрочка за станом здоров’я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалась”, – розповів він

Як уточнив Істомін, якщо відстрочка пов’язана з доглядом за хворим членом сім’ї, то вона зазвичай дається на півроку, після чого потрібно знову з’явитися в терцентр комплектування для звіряння даних.

Що стосується студентів очної форми, то вони отримають відстрочку до завершення навчання, але часто – до закінчення навчального року, “адже може статися так, що когось відрахують”.

Як повідомлялося раніше, 28 червня було внесено зміни до статті 23 Закону “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Тепер, щоб отримати право на відстрочку від мобілізації, не достатньо бути родичем інваліда (тобто мати батьків із 1, 2 групами інвалідності чи дружину, яка має інвалідність, незалежно від групи).

Ще новини України: Хто може служити за місцем проживання і як змінити частину – відповіді на популярні питання про мобілізацію