Які пільги мають мобілізовані військовослужбовці – перелік

Військовослужбовці строковї служби мають певні права, які належать їм за законом. Які пільги мають мобілізовані на війну українці – перелік

Мобілізовані військовослужбовці можуть скористатися переліком пільг, які їм належать за законом. Це право на безкоштовний транспорт, податкові пільги, відстрочка штрафів та кредитів, пільги на оздоровлення та отримання іпотеки під 3% на житло.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Безкоштовний проїзд

Військовослужбовці строкової військової служби можуть безкоштовно користуватися всіма видами транспорту загального використання міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі).

Право на безкоштовний проїзд на залізничному, повітряному, водному та автомобільному (за винятком таксі) транспортом мають військовослужбовці, які їдуть:

у відрядження;

у відпустку в межах України (за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу);

на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини;

на місце проживання, обраного під час звільнення з військової служби, всередині України.

Військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також учасники бойових дій та прирівняні до них особи за наявності посвідчення встановленого зразка, та за необхідності електронного квитка, що видається на безоплатній основі, можуть безкоштовно користуватись усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів.

Податкові пільги

Під час мобілізації податки на прибуток із підприємницької діяльності військовослужбовців не нараховуються. Державна реєстрація підприємницької діяльності ФОП, призваних на строкову військову службу, військову службу під час мобілізації, на особливий період або за контрактом, не припиняється.

Пільги на оздоровлення

Військовослужбовці мають право на безкоштовну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я. Щорічно вони проходять медичну комісію і мають право на пільгову оплату вартості путівок не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок. Пільга надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

Забезпечення житлом

Військовослужбовці мають право на забезпечення державою житлом або за бажанням відповідною грошовою компенсацією та першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації. Також військові з 1 жовтня входять до переліку осіб, яким даватимуть розстрочки на нерухомість під 3% річних при початковому внеску 20% від суми житла.

Чи є різниця між військовослужбовцями та мобілізованими і які права та пільги вони мають