Яка ситуація з мобільним зв’язком по регіонах України

Яка ситуація з мобільним зв’язком в Україні станом на неділю, 27 листопада розповіли у Держспецзв’язку, передає NNS

Найкраща ситуація з мобільним зв’язком спостерігається у низці центральних, східних та західних регіонах України. При цьому проблеми зі зв’язком фіксують у Запорізькій та Одеській областях

У Держспецзв’язку зазначають, що доступність базових станцій мобільного зв’язку в Україні перевищує 83%.

Найкраща ситуація зі зв’язком у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській та Закарпатській областях, де доступність базових станцій перевищує 90%.

Проблеми з мобільним зв’язком можуть відчути жителі Одеської області, у якій доступно близько 70% базових станцій.

За інформацією Держспецзв’язку, ще гірша ситуація у Запорізькій області – там працює близько 50% базових станцій. Це з постійними обстрілами окупантів.

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