Яка різниця між перезавантаженням та вимкненням, і що краще робити, коли смартфон підвисає

У тих випадках, коли смартфон підвисає, користувачі найчастіше або перезавантажують його, або вимикають, а потім включають знову. Це універсальний спосіб відновити доступ до пристрою у разі системних збоїв. Коли саме смартфон краще вимикати, а коли перезавантажувати, розкажуть фахівці

Багато власників смартфонів вважають, що між перезавантаженням та вимкненням різниці немає, але це не так. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Якщо простими словами, то перезавантаження зазвичай використовується при невеликих підвисаннях смартфона. Вона допомагає усунути помилки у програмах, відновити сигнал мережі або Bluetooth.

Якщо телефон глючить сильно, краще його не перезавантажувати, а вимкнути і включити.

Фахівці рекомендують час від часу перезавантажувати та вимикати смартфон, навіть якщо він працює без збоїв. Це допомагає очистити трохи пам’яті та дати відпочити процесору.

Для вимкнення пристрою використовується кнопка живлення, що за сумісництвом відповідає за блокування/розблокування екрана. Її достатньо утримувати 3-5 секунд, щоб смартфон повністю вимкнувся. Якщо ця кнопка пошкоджена, потрібно вийняти батарею з корпусу. Якщо акумулятор незнімний (як на айфонах), використовуйте деякі програми, наприклад ROM Toolbox.

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