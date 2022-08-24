Не лише старі, але й нові смартфони можуть швидко розряджатися, якщо вони перевантажені. Справа в тому, що смартфони працюють навіть у фоновому режимі, коли ви ними не користуєтеся. Названо 5 причин, чому новий смартфон швидко розряджається

Через те, що на більшості пристроїв встановлено багато різних програм, то в режимі очікування вони всі працюють, і смартфон швидше розряджається. Але можуть бути й інші причини.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

1. Фонові програми

Перед встановленням на новий смартфон мобільних додатків з нього необхідно видалити ті програми, користуватися якими ви не збираєтеся.

Трапляється, що користувач вручну закриває програму, але вона все одно не завершує повністю свою роботу. Також усі люблять користуватися віджетами на кшталт погоди, курсу валют тощо. Це все дуже навантажує пристрій, в результаті акумулятор швидше витрачає свою енергію і швидше розряджається. Відключайте непотрібні віджети, що надовше зберегти заряд батареї.

2. Погана мережа

Якщо ви знаходитесь за містом або в місцевості, де поганий зв’язок, то акумулятор швидше сідатиме, навіть якщо смартфон новий. Пристрій намагатиметься постійно зловити найкращу мережу, а це забиратиме його енергію. Тому краще одразу підключати смартфон за можливості до Wi-Fi, і він не так швидко розряджатиметься.

3. Багатозадачність

Люди часто виконують на смартфоні одночасно багато функцій. Наприклад, сидять в інтернеті, слухають музику в Bluetooth-навушниках, відповідають на повідомлення у мессенджерах. Тому й не дивно, що пристрій швидко розряджається. А ще й якщо ви працюєте зі смартфона, тоді й навантаження на пристрій колосальне.

4. Старий акумулятор

Чим більше разів телефон розрядився і зарядився, тим швидше зіпсується батарея. Це міф, що обов’язково потрібно розрядити повністю старий смартфон, а вже потім ним користуватися. Цього робити не потрібно. Якщо смартфону більше 3 років, то його акумулятор вже поступово відживає, якщо ви активно користуєтеся пристроєм.

5. Перегрів пристрою

На спеці смартфоном категорично не можна користуватися, адже існує великий ризик швидко зіпсувати батарею. Те саме і з низькими температурами. Смартфон буде швидше розряджатися та перегріватися.

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