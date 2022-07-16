Яка мета масованих ракетних ударів по мирних містах України

Мета масованих ракетних ударів російських військ по мирних містах України є бажання ворога забезпечити собі “уявні перемоги”. Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення і спровокувати внутрішнє напруження в нашій країні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону, передає NNS

Вона зазначила, також росіяни цими варварськими ударами намагаються знищити все українське.

“Основна мета таких ударів, це ми бачимо і по Миколаївщині, зокрема, це посіяти паніку, це психологічний тиск на ті регіони, які вважаються глибоко тиловими, це внутрішнє напруження в країні, щоб не було розуміння, що лінія фронту просувається і просувається в бік повернення окупантів у їхню країну і вичищення наших територій. Це більш такий хід, щоб забезпечити собі уявні перемоги”, – розповіла Гуменюк.

Масовані ракетні удари по Україні

Нагадаємо, лише за останній час російська армія завдала ракетних ударів по Вінниці, Харкову, Дніпру Одесі, Чугуєву, Нікополю та Миколаєву.

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