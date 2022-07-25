Яка готовність закладів освіти до офлайн-навчання в Україні

Президент та глава Уряду дали доручення відновити навчальний процес у якомога більшій кількості навчальних закладів. Чи готові заклади освіти до офлайн-навчання в Україні

З позиції безпеки до нового навчального року готові менше половини установ. Навіть у відносно безпечних регіонах.

Відповідні цифри озвучив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті «Закон і Бізнес».

Він назвав області, де зараз найбільша кількість закладів підготовлених до нового навчального року з точки зору безпеки. Це Тернопільська область – забезпечено укриттями 45% закладів освіти з 56% учасників освітнього процесу, Рівненщина – 30% закладів освіти забезпечено укриттями з 37% учасників освітнього процесу в них. Закарпаття відповідно 30% та 30%. У Києві укриття мають 40% закладів освіти з 15% учасників освітнього процесу в них.

«За даними органів місцевих адміністрацій, близько 20 000 закладів всіх рівнів та форм власності потребують обладнання укриттів. Йдеться про безпеку понад 7,5 млн осіб – учасників освітнього процесу. Звичайно, є регіони де відновити навчальний процес через напружену безпекову ситуацію буде вкрай важко», – зауважив чиновник.

Власні захисні споруди цивільного захисту мають лише 3 тис. закладів освіти. Вони можуть прихистити понад 1 млн осіб. Ще близько така ж кількість закладів провели комісійне обстеження та організували укриття у спорудах подвійного призначення.

Є. Єнін зауважив, що дозвіл на відкриття закладів не буде надаватися у випадку їхньої невідповідності критеріям та вимогам безпеки.

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