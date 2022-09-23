Як зміниться життя українців у жовтні: перерахунок зарплат, пенсій та складний опалювальний сезон

Життя українців у жовтні зміниться. В Україні, ймовірно, розпочнеться найскладніший опалювальний сезон в історії країни. Крім того, очікується перерахунок зарплат і пенсій

Про те, як і чому зміниться життя українців наступного місяця NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

Мінімальна зарплата й гарантії щодо пенсій

На українців у жовтні чекає підвищення мінімалки лише на 200 грн: із 6500 до 6700 грн. Зрозуміло, таке підвищення на 3% не зарадить інфляції у розмірі понад 30% цього року. Ще одна погана новина: 2023-го ціни знову зростуть на 30%, але при цьому мінімалку взагалі не підвищуватимуть.

Проблема полягає в тому, що в Україні кількість тих, хто офіційно отримує менше за мінімалку, збільшилася вдвічі (зараз це приблизно кожний п’ятий). Відповідно, зарплати найменш оплачуваних працівників не зміняться.

До повномасштабної війни влада хоча б заявляла про прагнення підвищити соціальні стандарти до їхнього фактичного рівня. Нині ж, коли бюджет дефіцитний і фінансується на левову частку від кредитів та безповоротної допомоги західних партнерів, говорити про такий крок не доводиться.

Але є й хороша новина для пенсіонерів. Навіть дві добрі новини. Перша – підвищення мінімалки дозволить збільшити і пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо стажу. Друга – на жовтень передбачено ще одне підвищення виплат для тих, хто досяг певного віку. В результаті: пенсіонери віком від 70 років, які виконали вимоги щодо стажу та отримують менше ніж 3 тис. грн, можуть розраховувати на додаткові виплати.

Мінімальна пенсія для них становитиме 3 тис. грн із 1 жовтня (підвищать тим, у кого менше). При цьому якщо немає необхідного стажу:

пенсіонерам віком від 70 до 80 років встановлять мінімальну виплату у розмірі 2500 грн; пенсіонерам віком від 80 років – 2600 грн.

Що буде з ринком нерухомості

Традиційно восени в Україні розпочинається активний бізнес-сезон, окрім того, до Києва та інших великих міст приїжджають студенти, робітники. В результаті збільшується попит на оренду та, не так суттєво, й продаж житла. У цьому ж році ситуація інакша. Стимулюють підвищення попиту переселенці, проте більшість із них уже переїхали та встигли знайти своє житло.

Хоча експерти говорять про зниження вартості житла приблизно на 30% (при купівлі), насправді ж цю різницю “з’їдає” курс валют. На початку лютого долар можна було купити за 28,1 грн, а зараз доводиться віддавати близько 40,1 грн.

Рієлторка Юлія Смирнова пояснює: “Зараз житло купують суто для власних потреб. Якщо до повномасштабної війни нерухомість використовували як спосіб інвестицій, зараз цей актив більше не вважають надійним. У валюті ціни знизилися на 15-30%, а купівельна спроможність українців упала”.

Багато хто, як кажуть рієлтори, ставлять ту ціну, за яку вони хочуть продати житло, та не поспішаючи чекають на покупця. А ось та невелика кількість українців, які справді хочуть продати нерухомість, готові відразу “скидати” 30% ціни.

Що буде з ринком праці

“Деякі представники бізнесу відкладали активності до бізнес-сезону. Але чи значним буде пожвавлення, наскільки сильно воно позначиться на кількості вакансій, говорити зарано”, – каже експертка ринку праці Руслана Березівська.

Ймовірно, восени збільшиться кількість вакансій у сферах маркетингу та реклами. При цьому кардинальних та відчутних змін аналітики не очікують. Ситуація насамперед залежатиме від того, як розвиватиметься військова обстановка на фронтах.

Зараз говорити про відновлення зарплат до довоєнного рівня зарано. Проте підприємства почали покращувати умови для ключових співробітників, від яких залежить фінансовий результат. Березівська вважає, що поки що вони все ще не заробляють стільки ж, скільки могли заробляти до повномасштабної війни.

Як змінять виплату субсидій

Із 1 жовтня українці зможуть оформлювати субсидії через Пенсійний фонд. Це зробили для того, щоб переселенцям не потрібно було мати справу з органами соцзахисту за місцем своєї реєстрації. Крім того, стало зрозуміло, що електронна система Пенсійного фонду (вони збирають дані про стаж) виявилася значно досконалішою, ніж система Мінсоцу.

Отже, на українців чекають такі нововведення: оформлення проводитимуть через Пенсійний фонд, а субсидії нараховуватимуть безробітним, без урахування доходу. Крім того, для тих, хто втратив централізоване опалення, збільшать норму споживання електроенергії.

“Українці в новому опалювальному періоді будуть із субсидіями, незважаючи на військову агресію Росії проти нашої держави. Вже за кілька тижнів розпочнеться опалювальний сезон”, – ідеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Також якщо українцям відключать опалення (наприклад, через воєнні дії), розмір субсидії на електроенергію збільшать.

Окрім того, ще одне нововведення, яке зачепить військових, лікарів, вчителів та вчених. Вони можуть отримати кредит на квартиру на 20 років (зі ставкою 3% річних). Для решти українців, які потребують покращення житлових умов, програма стартує з 2023 року. Ставка становитиме 7% річних.

Загалом жовтень в Україні буде складним місяцем. А ситуація в комунальній сфері, із системою опалення, енергетикою насамперед залежить від успіхів ЗСУ.

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