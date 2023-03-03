Як збільшити розмір пенсії самостійно – два простих способи

Майже 40% пенсіонерів одержують пенсії у розмірі від 2000 до 3000 грн. На такі гроші вижити дуже складно, особливо у воєнний час, коли ціни на продукти та ліки зростають з кожним днем. Як збільшити розмір пенсії

Якщо у вас ще є кілька років до пенсії, то збільшити її можна, за рахунок більшої зарплати. Але для цього доведеться шукати роботу, де більше платять. А українцям передпенсійного віку це зробити не так і легко.

Як збільшити пенсійні виплати розповідає НСН

Розмір пенсії можна збільшити самостійно

Експерти назвали два способи, як можна підвищити свій розмір майбутньої пенсії:

1. Потрібно виключити “невигідні” періоди роботи (коли отримували низьку офіційну зарплату);

2. Якщо працюєте на мінімалку, можна доплатити єдиний соціальний внесок (ЕСВ) – додатково до того, що вже виплатив до бюджету країни роботодавець.

Останній варіант стосується українців, котрі працюють на мінімальну заробітну плату. За такого доходу про гідну пенсію можна і не мріяти. Тому єдиний варіант – додатково доплатити єдиний податок.

Наразі мінімальна зарплата становить 6700 гривень, при цьому роботодавець оплачує за вас податок у сумі 1474 гривні. Але якщо у вас є можливість ще додатково самому платити такий самий розмір у державу, тоді при призначенні пенсії вважатиметься, що ви заробили не 6700 грн, а вдвічі більше – 13400 грн.

Якщо людина все життя отримувала скромну зарплату, тоді навіть за наявності достатнього страхового стажу їй не варто сподіватися на “диво”, що майбутня пенсія буде високою.

Нагадаємо, що при визначенні розміру пенсії зарплата людини обліковується у формулі розрахунку пенсії у вигляді коефіцієнта. Співробітники Пенсійного фонду для його визначення беруть заробітну плату людини за кожен місяць і поділяють її на середню зарплату по Україні (станом на місяць розрахунку). Чим вище виходить коефіцієнт, тим вища пенсія.

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