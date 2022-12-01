Як зареєструватись ВПО – покрокова інструкція

Багато українців вимушені були залишити оселі через війну. Розповідаємо, як зареєструватись ВПО – алгоритм дій
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає NNS
Якщо ви залишили свій дім, але не перетнули державний кордон України, – станьте на облік як внутрішньо переміщена особа, – закликають у відомстві.
Покрокова інструкція:
1. За новим місцем проживання зверніться до органу соціального захисту населення або ЦНАПу або до виконкому місцевої ради;
2. Інший варіант – подати заяву онлайн через застосунок “Дія”;
3. Приготуйте документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Якщо паспорту нема, то можна скористатись цифровим документом або довідкою з Державної міграційної служби.
Як в «Дії» отримати довідку про прописку: покрокова інструкція