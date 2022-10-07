Як відрізнити дрони-камікадзе та що робити в разі обстрілу

Нещодавно іранські дрони-камікадзе “Шахід” обстріляли Білу Церкву на Київщині. Унаслідок цього постраждала одна людина. Як поводитися під час обстрілу дронами

Центр стратегічних комунікацій пояснив, як відрізнити дрони та що робити в разі обстрілу, повідомляє NNS

Як розпізнати дрон “Шахід”

У Центрі кажуть, що ці дрони дуже гучні. Коли наближаються, у повітрі добре чутно звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Тобто почути його наближення можна з далеку, що автоматично збільшує час на убезпечення себе.

Що робити в разі обстрілу дронами

Перш за все, якщо десь поруч ви чуєте звук – оцініть становище навколо й тримайтеся осторонь від адміністративних будівель, стратегічних та військових об’єктів. Найчастіше саме вони стають цілями ворога.

Якщо поруч із вами є укриття, спустіться та перечекайте атаку там. Якщо обстріл застав вас зненацька, ляжте на землю та закрийте голову руками або сумкою. Для більшої захищеності, постарайтеся заховати в заглибленні, ямі або за стіною чи бордюром.

Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила “двох стін”, які мають відділяти вас від небезпеки.

Що таке “Шахід”

Shahed 136 – це іранський дрон-камікадзе, який має дальність польоту до 2500 кілометрів та бойову частину масою від 40-50 кілограм.

Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4000 метрів зі швидкістю 180 кілометрів на годину. Політ ударного дрона можливо почути за кілометри.

Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити – за допомогою радару.

Починаючи з серпня 2022 року Іран поставив невідому кількість апаратів російським окупантам. Атаки БПЛА Shahed 136 були зафіксовані в Куп’янську, Одесі, Миколаєві, Харкові та інших містах України.

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