Чому росія використовує іранські дрони замість ракет

Російська армія все частіше використовує у війні проти України іранські дрони, тому що береже високоточні ракети, а також тому що БПЛА більш зручні для завдання ударів.

Як повідомляє NNS, про це в ефірі Белсат розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Росія припинила активно використовувати свої високоточні ракети, які коштують мільйони доларів. Можливо, вона готує їх для завдання ударів по об’єктах критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період. Тому використовує значно дешевші іранські дрони-камікадзе, щоб завдавати ударів на великій дальності. Іранський дрон «Шахід-136» хоч і примітивний, але це зброя”, – пояснив Ігнат.

За його словами, дрони іранського виробництва не мають високих тактико-технічних характеристик, однак для Повітряних сил ЗСУ їх використання армією РФ все одно стало викликом.

“Це новий виклик, для якого треба мати певний досвід. Усі методи зараз вивчаються, для того, щоб ефективно відпрацьовувати по цих дронах”, – наголосив Ігнат.

Загалом, за його словами, безпілотна військова авіація згодом буде займати “все більше місця у повітрі”.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (“Шахід-136”), це сталося поблизу Куп’янська Харківської області.

23 вересня ЗСУ вперше збили багатоцільовий ударний дрон іранського виробництва Mohajer-6, призначений для розвідки та вогневої поразки.

Росія використовує іранські дрони не лише проти військових цілей, а й завдаючи ударів по українським містам. Зокрема, внаслідок російської атаки іранськими дронами по Одесі 23 вересня загинув цивільний.

Характеристики “Шахід-136”: що він може вражати

заявлена Іраном дальність польоту — до 2500 км, проте за різними оцінками дальність складає 200-900 кілометрів;

вага — 200 кг;

довжина — 3,5 метри;

розмах крил — 2,5 метри.