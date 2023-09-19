У школах іноді можуть траплятися ситуації, коли вчитель виганяє учня із класу. Або й змушує стояти до кінця уроку через погану поведінку. Як реагувати батькам

Адвокат та кандидат юридичних наук Анна Даніель розповіла, що варто знати батькам та як їм діяти у такій ситуації.

Про це розповідає НСН з посиланням на 24освіта.

Що каже закон

Згідно зі статтею 7 Закону України “Про повну загальну середню освіту” дискримінація у сфері загальної середньої освіти заборонена. Учня при цьому не можуть обмежувати у навчанні.

Як реагувати батькам, коли вчитель виганяє учня із класу

Даніель при цьому каже, що обмеження участі дітей у навчанні є неприпустимим.

Друга частина 54 статті Закону України “Про освіту” передбачає, що вчителі зобов’язані:

сприяти розвитку здібностей дітей, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів;

особистим прикладом утверджувати повагу до моралі та суспільних цінностей;

захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності;

повідомляти керівництво школи про факти булінгу стосовно учнів, педагогів або наукових працівників.

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