У школах іноді можуть траплятися ситуації, коли вчитель виганяє учня із класу. Або й змушує стояти до кінця уроку через погану поведінку. Як реагувати батькам
Адвокат та кандидат юридичних наук Анна Даніель розповіла, що варто знати батькам та як їм діяти у такій ситуації.
Про це розповідає НСН з посиланням на 24освіта.
Що каже закон
Згідно зі статтею 7 Закону України “Про повну загальну середню освіту” дискримінація у сфері загальної середньої освіти заборонена. Учня при цьому не можуть обмежувати у навчанні.
Як реагувати батькам, коли вчитель виганяє учня із класу
Даніель при цьому каже, що обмеження участі дітей у навчанні є неприпустимим.
Друга частина 54 статті Закону України “Про освіту” передбачає, що вчителі зобов’язані:
- сприяти розвитку здібностей дітей, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів;
- особистим прикладом утверджувати повагу до моралі та суспільних цінностей;
- захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності;
- повідомляти керівництво школи про факти булінгу стосовно учнів, педагогів або наукових працівників.
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