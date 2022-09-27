Як підтвердити стаж роботи в окупації – процедуру спрощено

Стало відомо, як українці можуть підтвердити трудовий стаж роботи в окупації чи у районі бойових дій. Кабінет міністрів спростив порядок підтвердження

Про це повідомляє представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук у Telegram.

Про це повідомляє NNS.

За його словами тепер стаж роботи за відсутності документів, у разі розміщення підприємства, установи, організації або їх правонаступників на тимчасово окупованій РФ території України, в районі проведення АТО або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення бойових дій або перебували в тимчасовій окупації, оточенні, а також у разі, коли їх майно та документі на території України пошкоджене чи знищене внаслідок бойових дій може підтверджуватись показаннями свідків.

Це нововведення також стосується тих громадян України, чиї документи були знищені через атаки військ РФ (для цього необхідне документальне підтвердження).

Раніше у Пенсійному фонді зазначили, що період навчання до 2004 року зараховується до страхового стажу.

Як підтвердити стаж при втраті трудової книжки