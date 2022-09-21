Як отримати знижку на оплату за газ – нагадування Нафтогазу

Клієнти «Нафтогазу” активно користуються послугами онлайн-оплати, при цьому багато хто з них отримує знижку на оплату за газ наступного місяця

Про це пише прес-служба газопостачальної компанії, передає NNS

“Наші клієнти встановили рекорд у чат-ботах GASUA. Тільки за добу ми отримали оплату на один мільйон гривень!” – повідомили в компанії.

Також у Нафтогазі подякували клієнтам, які навіть у такий лихоліття продовжують платити за газ, чим підтримують працездатність постачальника газу.

Крім того, у компанії нагадали, що всі клієнти, які оплатять за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чаті GASUA до 15 числа кожного місяця, отримають знижку у розмірі 1% на оплату за газ.

Хто з клієнтів Нафтогазу може передати показання лічильників одразу компанії постачальнику, минаючи облгаз