Як отримати знижку на оплату газу від Нафтогаз

У компанії Нафтогаз розповіли клієнтам, як можна отримати знижку на оплату газу

При сплаті рахунків у першій половині місяця клієнтів Нафтогазу очікує знижка на оплату газу.

Про це нагадали у прес-службі компанії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У Нафтогазі вирішили нагадати своїм клієнтам про можливість отримання знижки 1% при оплаті за газ. Такий бонус можна отримати, сплативши рахунок у першій половині місяця.

“Оплачувати рахунки за спожитий газ не лише важливо, а й вигідно. Нагадуємо, що кожен клієнт має можливість отримати знижку 1%”, – повідомили у прес-службі.

У компанії також нагадали процедуру отримання такої знижки. Вона складається з двох простих кроків:

Оплата має бути здійснена повною мірою, і її слід здійснити до 15 числа поточного місяця.

Сплатити рахунок за газ потрібно або в особистому кабінеті gas.ua, або в чатботі GASUA.

Також у прес-службі Нафтогазу уточнили, що клієнт не повинен мати жодних боргів перед компанією. Крім того, клієнтам слід враховувати, що ця знижка не сумується. Нараховується знижка в 1% на наступний платіж.

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