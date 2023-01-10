Як оформити виплати по догляду за хворим родичем – Мінреінтеграції

Українці можуть оформити виплати по догляду за хворим родичем. Як це зробити розповіли у Мінреінтеграції

Як отримати компенсацію від держави за догляд за хворим родичем, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає НСН

Догляд може бути встановлений за:

особами, що мають інвалідність І групи;

людьми похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворими, та які не можуть самостійно самообслуговуватися;

дітьми з інвалідністю;

дітьми, які є хворими на тяжкі захворювання.

Як оформити виплати по догляду за хворим родичем

Повідомляється, що претендувати на компенсацію по догляду можуть повнолітні дієздатні члени сім’ї, які проживають разом з хворою особою та здійснюють догляд. А також мають середньомісячний дохід, менший за прожитковий мінімум (з 2023 року – до 2589 грн).

“Спільне проживання осіб підтверджується «пропискою» або обстеженням спеціальними службами”, – йдеться у повідомленні..

Подати документи для призначення компенсації можна до:

центрів надання адміністративних послуг;

органів соціального захисту населення;

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

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