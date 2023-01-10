Як оформити виплати по догляду за хворим родичем – Мінреінтеграції

Українці можуть оформити виплати по догляду за хворим родичем. Як це зробити розповіли у Мінреінтеграції
Як отримати компенсацію від держави за догляд за хворим родичем, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, передає НСН
Догляд може бути встановлений за:
- особами, що мають інвалідність І групи;
- людьми похилого віку з когнітивними порушеннями;
- невиліковно хворими, та які не можуть самостійно самообслуговуватися;
- дітьми з інвалідністю;
- дітьми, які є хворими на тяжкі захворювання.
Як оформити виплати по догляду за хворим родичем
Повідомляється, що претендувати на компенсацію по догляду можуть повнолітні дієздатні члени сім’ї, які проживають разом з хворою особою та здійснюють догляд. А також мають середньомісячний дохід, менший за прожитковий мінімум (з 2023 року – до 2589 грн).
“Спільне проживання осіб підтверджується «пропискою» або обстеженням спеціальними службами”, – йдеться у повідомленні..
Подати документи для призначення компенсації можна до:
- центрів надання адміністративних послуг;
- органів соціального захисту населення;
- виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
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