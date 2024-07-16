Про це сказав речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, передають “Новини України – НСН”.

Зазначається, що ті, хто не встиг оновити військово-облікові дані вчасно, можуть отримати штрафи, однак їх не будуть розсилати автоматично.

Як можна буде оновити військово-облікові дані з 17 липня – пояснення Міноборони

“60 днів було відведено від 18 травня на оновлення своїх даних. Зробити це можна було в ЦНАПах, ТЦК і СП та застосунку “Резерв+”. Багато хто, вочевидь, відкладав на останній момент та розраховував на те, що ініціативи депутатів, які пропонували продовжити ці терміни, будуть підтримані. Але наразі ми маємо таку ситуацію, на жаль, під час такої спеки люди стоять дійсно в чергах. Міністерство оборони жодним чином не впливає на роботу ЦНАПів і на їхній графік роботи, але скупчення людей наразі є. І я нагадати хотів, що сьогодні до 23.59 можна оновити свої дані в застосунку Резерв+. І це займе кілька хвилин буквально. Тому таким чином можна уникнути адміністративної відповідальності за виконання норм закону. Від завтра оновлення можливо лише в Резерві+ або ТЦК та СП, але знову ж таки не означає це, що штрафи будуть виписуватись і розсилатись автоматично, там є певна процедура”, – повідомив Лазуткін.

Також речник Міноборони зазначив, що є певні проблеми в застосунку Резерв+, але працюють над їх усуненням.

За словами Лазуткіна, відзавтра будуть вже виписуватись штрафи за адміністративні порушення від 17000 до 25500 гривень, і також будуть надсилатися повістки Укрпоштою. При цьому, для того, щоб вона вважалася отриманною, вже не треба буде людині безпосередньо ставити підпис.

Він відзначив, що наразі немає інформації щодо можливого продовження термінів оновлення військово-облікових даних, які були передбачені в законі про мобілізацію.

Ще новини України: Сьогодні останній день оновлення даних: що зміниться після 16 липня для військовозобов’язаних