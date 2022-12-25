Як міжнародні організації повідомляють про виплату грошової допомоги – Мінсоцполітики

Українцям пояснили, що коли міжнародні організації приймають рішення про виплату грошової допомоги, вони надсилають SMS-повідомлення – подробиці

В Мінсоцполітики пояснили, що коли міжнародна організація приймає рішення про нарахування грошової допомоги людям, що залишили заяву на платформі єДопомога, вона надсилає SMS-повідомлення з кодом банківського переказу від Western Union (MTCN-код) для отримання готівки.

Про це йдеться у повідомленні міністерства, інформує НСН.

У свою чергу перевірити або відстежити переказ можна за посиланням.

Отримати гроші можна двома способами:

Використавши MTCN-код для переказу грошової допомоги безпосередньо на свій банківський рахунок через онлайн-банкінг, якщо людина є клієнтами ПриватБанку, Ощадбанку або Акцент Банку (А-Банку),

Отримати готівку у будь-якому відділенні наступних банків-партнерів: ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укргазбанк, Українська фінансова група, а також Укрпошта, Нова пошта.

Як міжнародні організації повідомляють про виплату грошової допомоги

Для отримання грошей у відділенні банку необхідно:

Паспорт громадянина Україна,

ID картка,

Цифрові версії зазначених документів у державному мобільному додатку «Дія» (приймається усіма партнерами, крім Ощадбанку),

Закордонний паспорт.

Якщо виникли проблеми з перерахуванням допомогию

Якщо людина не можете переказати готівку на свій рахунок онлайн, то потрібно відвідати будь-яке відділення партнера Western Union (ПриватБанк, А-Банк (Акцент Банк), Нова пошта, Райфайзен Банк Аваль, Ощадбанк, Укрпошта, Укргазбанк, Українська фінансова група).

Якщо не можете отримати готівку у відділенні партнера Western Union, то варто зателефонувати за безкоштовним номером телефону – 0800600122.

Яку грошову допомогу можуть отримати ВПО — список