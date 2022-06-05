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Хто може отримати ветеранські пільги і кому не варто на них розраховувати

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Учасники територіальної оборони, поряд із бійцями ЗСУ, отримають статус учасника бойових дій (УБД). Разом зі статусом вони, звичайно, здобудуть і всі пільги, які належать ветеранам. Проте ветеранські пільги для тероборони будуть доступні лише вибірково

Хто може на них розраховувати, і як отримати виплати, розповіла міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

З початком війни в Україні чимало учасників тероборони, поряд із бійцями ЗСУ, стали на захист своєї країни. Відповідно, всі вони можуть розраховувати на статус УБД. При цьому у Мінветеранів ретельно розглядатимуть кожну кандидатуру: хто і в яких битвах встиг побувати.

Хто може отримати ветеранські пільги і кому не варто на них розраховувати

Статус УБД отримають лише ті бійці тероборони, які стояли на передовій та реально брали участь у бойових діях. Ті ж, хто пороху не нюхав, на такий статус можуть не розраховувати.

При наданні статусу УБД розглянуть кожного кандидата, щоб унеможливити випадки “воєнного туризму”, які практикуються в Україні ще з 2014 року. Немало заповзятливих громадян, потусувавшись поблизу передової кілька днів, у результаті отримали статус ветерана. Наразі такого не буде, запевняє міністр.

При цьому у лавах тероборони є чимало добровольців, які з різних причин офіційно не оформлені. Проте вони також мають право на набуття статусу УБД, але свою участь у бойових діях та своє право на ветеранські пільги їм доведеться доводити. Питання з такими учасниками тероборони вирішуватиме створена при Міністерстві у справах ветеранів міжвідомча комісія.

Для того, щоби комісія розглянула кандидатуру добровольця тероборони щодо надання статусу УБД, потрібно, аби про це поклопотали три сторони:

  • безпосередній командир підрозділу, у якому доброволець проходив службу;
  • командир територіальної бригади, до якої входить добровольче формування;
  • керівник територіальної громади, на основі якої було створено це добровільне формування.

Крім того, доброволець має заручитися свідченнями бійців ЗСУ та тероборони, які підтвердять, що ця людина брала участь у військових діях із захисту держави.

Хто може отримати статус учасника бойових дій та що він передбачає

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