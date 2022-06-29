Хто має право отримувати допомогу з часткового безробіття в україні і як оформити виплати

Деякі українці, що втратили частину своєї зарплати з об’єктивних причин, які від них не залежать, мають право отримувати допомогу з часткового безробіття

Відповідна Постанова уряду №792, яка регламентує виплату такої допомоги, набула чинності 24 червня 2022 року. Про це розповіли в інформації Державного центру зайнятості. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Причини для звернення по таку допомогу можуть бути економічні, а також технологічні. Зокрема, це може бути надзвичайна ситуація, запровадження карантину або воєнного стану.

Умови для отримання допомоги з часткового безробіття такі:

зупинення виробництва продукції не менш як для 20 відсотків чисельності працівників роботодавця;

рівень скорочення тривалості робочого дня та доходу ФОП становить не менше 30 відсотків на місяць;

відсутність у роботодавця або ФОП, який є застрахованою особою, заборгованості із виплати заробітної плати та сплати всіх податків і внесків протягом шести місяців, що передують місяцю, в якому виникли труднощі з функціонуванням підприємства та виплатою зарплати;

роботодавець не є фондом соціального страхування.

Хто виплачує допомогу з часткового безробіття?

Ця допомога виплачується центром зайнятості за зверненням роботодавця або ФОП. А роботодавець, у свою чергу, виплачує допомогу працівникам, які в нього офіційно працевлаштовані.

При цьому працівникам, які трудяться за сумісництвом на даному підприємстві, таку допомогу не виплачують. Крім того, не належить виплата такої допомоги працівникам, які офіційно перебувають у простої та у відпустці власним коштом.

Як довго можна отримувати таку допомогу?

Воно виплачується упродовж часу, поки підприємство не виробляє продукцію, проте не більше 180 днів. Причому ці 180 днів можуть бути розтягнуті на 36 місяців (3 роки) з того дня, як у підприємства виникли проблеми.

Документи, які потрібно подати до центру зайнятості, щоб отримувати допомогу:

заяву в електронній формі з цифровим підписом на адресу офіційної електронної пошти центру зайнятості за місцем господарювання;

заява у паперовій формі — особисто до центру зайнятості.

Форма заяви затверджується Державним центром зайнятості. Звичайно, подається одна з цих заяв. Але вона має бути складена за формою, затвердженою Державним центром зайнятості.

Якщо заява подається ФОП, що не має найманих працівників, він подає лише відомості про себе. Якщо ж заяву подає роботодавець, в якого є наймані працівники, що втратили частину заробітку, то він дає відомості про них та про себе.

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