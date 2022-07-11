Хто має право на звільнення з армії під час воєнного стану

Попри те, що в Україні оголошена і триває загальна мобілізація, навіть громадяни, які вже несуть службу у війську, мають право на звільнення з армії. Але це звільнення може відбутись лише за певних умов

Які це умови, йдеться у роз’ясненні Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Львів, яке воно опубліковало на своїй сторінці у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

В опублікованому матеріалі йдеться, що військовослужбовці, які були призвані на армійську службу під час загальної мобілізації, а також військові, які служать за контрактом, мають право на звільнення з армії. Підставою для такого звільнення може бути одна з причин, які містяться у четвертій частині (п.2) статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Отже, закон передбачає такі підстави для звільнення з армії:

досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

наявність висновку військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби із виключенням з військового обліку;

набрання законної сили судовим вироком, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

наявність сімейних обставин або інших поважних причин – у випадку, якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу.

До сімейних обставин, що дають право на звільнення з армії, відносять такі:

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги. Водночас дитині, що має одне з цих захворювань, не встановлено інвалідність. Медичний стан дитини має бути підтверджений документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими Мінохорони здоров’я України;

необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

наявність дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

необхідність здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

вагітність військовослужбовця-жінки;

перебування військовослужбовця-жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

виховання дитини (або кількох дітей) віком до 18 років лише одним із батьків;

наявність дитини (дітей) до 18 років у подружжя, які обоє служать у війську. Тоді на звільнення з армії має право хтось один із них.

Крім того, право на звільнення з армії мають іноземці та особи без громадянства, які служать в українському війську за контрактом.

Чи мають право військовослужбовці звільнитися зі служби під час воєнного стану