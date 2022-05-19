Чи мають право військовослужбовці звільнитися зі служби під час воєнного стану

Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну мобілізувало більшість громадян. Однак, є певні життєві обставини, які не дозволяють військовим виконувати поставлені завдання у повному обсязі. Чи можуть військовослужбовці звільнитися зі служби під час війни
Чи мають право військовослужбовці звільнитися зі служби в умовах воєнного стану, повідомила фахівець Лівобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Вікторія Мала. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
Які підстави передбачені для звільнення
Військовослужбовці, які проходять службу за призовом під час мобілізації, та військові, які служать за контрактом, можуть звільнитися посилаючись на один із пунктів 2 частини четвертої статті закону “Про військовий обов’язок і військову службу”:
- досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
- наявність висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
- наявність сімейних обставин чи інших поважних причин.
Фахівець серед таких обставин і причин виділяє:
- виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;
- виховання дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу;
- необхідність здійснення постійного догляду за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, що підтверджується відповідним медичним висновком;
- необхідність здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;
- вагітність військовослужбовця-жінки;
- перебування військовослужбовця-жінки у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку.
Крім цього, звільнитися зі служби мають право військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
Військовослужбовці, які проходять кадрову військову службу, звільняються зі служби:
- за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
- за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;
- у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі.
Слід зазначити, що при звільненні військовослужбовець подає рапорт, в якому зазначається підстава звільнення, та документи, які підтверджують її наявність.
Звільнення працівників під час дії воєнного стану: роз’яснення Мінекономіки