Грошова допомога ВПО – хто має право на виплати, де оформити статус

Держава виплачує громадянам, які, зокрема, були змушені залишити свої будинки через бойові дії. Кому виплачується допомога ВПО і яку суму можна отримати

У 2023 році для внутрішньо переміщених осіб автоматично продовжуються виплати щомісячної грошової допомоги. Держава виплачує громадянам, які, зокрема, були змушені залишити свої будинки через бойові дії від 2 до 3 тисяч гривень.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Кому виплачується грошова допомога ВПО

Грошова допомога від держави у розмірі 3 тисячі гривень виплачується дітям та особам з інвалідністю, 2 тисячі гривень – платять решті.

Право на виплати цього року мають такі категорії:

особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані РФ;

особи, які мають непридатне для проживання або зруйноване житло та подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал “Дія”;

особи, які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту ушкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, викликані агресією РФ;

особи, які отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

особи, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Де можна відкрити статус ВПО?

Такий документ можна оформити за допомогою програми “Дія”. Також внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до органів соцзахисту населення, ЦПАУ або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

В Україні тестують підсистему пошуку внутрішньо переміщених осіб та їхніх потреб. Її планували запустити до кінця січня.

Також повідомлялося, що в Україні поки що не планують проводити масові перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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