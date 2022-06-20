Генерал української армії розповів про тактику визволення Херсона та Мелітополя

Зараз головне завдання Росії — захоплення Донбасу, тому вона перекидає на це напрямки сили з інших ділянок. ЗСУ використовує таку ситуацію для здійснення контратак на ослаблених окупованих територіях. Про тактику визволення Херсона та Мелітополя розповів генерал армії Микола Маломуж

Керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.), генерал армії України Микола Маломуж розповів про тактику визволення Херсона та Мелітополя. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті kanaldom.tv

“Ми переходимо вже до тактичних дій, особливо щодо контратак. Розвиток наступальних операцій можливий там, де вже є концентрація нових сил та засобів українських військовослужбовців. Це вже підготовлені резерви та озброєння, техніка, яка надходить від нашого ВПК та західних партнерів”, — пояснив він.

Переважно контратаки ЗСУ здійснюють на Запорізькому, Херсонському та Мелітопольському напрямках.

“На ділянках, з яких вони знімають сили та перекидають на Донецький та Луганський напрямки. Їхнє завдання зараз — захопити Донбас, а потім перейти на південь. Ми ж використовуємо цю ситуацію і завдаємо ударів по південних напрямках: Херсонський, Запорізький, Мелітополь. Це дуже правильно”, — сказав Маломуж.

Генерал зазначив, що треба консолідувати контрудари, — бити з тилу та з флангів. Це дозволить звільняти не окремі села, а робити великі прориви.

“Ось якби біля Херсона ми пробили б лівий фланг, то створили б умови для оточення Херсона та втечі супротивника. Так само по Мелітополю. Так само і за іншими російськими угрупованнями, які зараз уже ослаблені”, — уточнив він.

Але Мелітополь і Херсон — міста з щільною забудовою, з великою кількістю мирного населення. Щоб мінімізувати руйнування та кількість жертв, Маломуж рекомендує брати міста у кільце.

“Ми не повинні в лобову штурмувати міста, і тим більше квартали, де проживають люди. Тобто потрібні не прямі штурмові атаки по Херсону та Мелітополю, а операцій з оточення супротивника у наближенні до Херсона, Мелітополя. Там, де є передумови для оточення, ворог біжить, штурмувати міста не треба”, — сказав генерал.

Він нагадав, що така тактика частково використовувалася у Київській, Чернігівській, Сумській областях, з яких зрештою вдалося вигнати окупантів.

“На Херсонщині у цій ситуації ще ефективніше можна діяти. Ми вже готуємо такі операції. Але на півдні противник вже створив триразові системи оборони, і вони ж мінують усі напрямки. А ми маємо альтернативно спрацювати там, де немає цих укріплень. Зрештою — оточити Мелітополь та Херсон, і поставити супротивника перед вибором — або знищення, або втеча”, — резюмував Маломуж.

Повна версія інтерв’ю: Час переходити до наступальної операції: інтерв’ю з генералом Миколою Маломужем

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