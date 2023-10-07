Фізична ідентифікація пенсіонерів є обов’язковою умовою для того, щоб ПФУ продовжив виплачувати пенсії у 2024 році

Українські пенсіонери, які виїхали від війни до іншої країни, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Це потрібно зробити, щоб ПФУ продовжив виплачувати їм пенсію у 2024 році.

Про це повідомляє НСН посилаючись на законопроект №9453, у якому пропонується розширити перелік причин припинення пенсійних виплат.

Фізична ідентифікація пенсіонерів – як українцям не втратити свої пенсії

Крім того, пенсіонери, які не можуть пройти фізичну ідентифікацію особисто до 31 грудня, можуть це зробити:

Через “Дія.Підпис” на сайті ПФУ;

Через консульську посадову особу (щоб засвідчити місце проживання за кордоном).

Для цього потрібно написати заяву одним із двох способів:

через електронну форму на сайті “Укрпошти”;

у паперовому вигляді за зразком та відправивши на адресу “Укрпошти” (вул.Хрещатик, 22, м.Київ, 01001, Україна із приміткою на конверті “пенсія переказом”).

Якщо зробити все правильно, то наступного місяця пенсія у валюті країни, в якій знаходиться особа, надійде на адресу, яку він вказав у заяві. Щоб отримувати такі переклади, потрібно постійно брати із собою посвідчення особи.

Ще новини України: Скільки українцям дозволено перебувати за кордоном, щоб не втратити виплати ВПО