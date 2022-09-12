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Фахівці відновили другу резервну лінію електропередач до Запорізької АЕС

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на Запорожской АЭС восстановили вторую резервную линию электропередач

У понеділок, 12 вересня, фахівці відновили другу резервну лінію електропередач до Запорізької АЕС. Яка ситуація на станції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає NNS

За даними агентства, ремонт ЛЕП дозволить тримати одну з ліній електропередач в резерві, в той час як інша буде забезпечувати станцію зовнішньої електроенергією. Це необхідно для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки.

Фахівці відновили другу резервну лінію електропередач до Запорізької АЕС

При цьому гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що незважаючи на відновлення другої резервної лінії електропередач, ситуація навколо ядерної безпеки ЗАЕС залишається нестабільною.

Він нагадав, що всі чотири основні зовнішні лінії електропередач залишаються відключеними і станція не забезпечує електроенергією домашні господарства, заводи та інші об’єкти.

“Терміново необхідна зона ядерної безпеки і захисту, і я почав початкові консультації з відповідними сторонами”, – підкреслив Гроссі.

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