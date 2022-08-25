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Які загрози для Запорізької АЕС несе російська окупація – британська розвідка

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Продовження окупації російськими військами Запорізької атомної електростанції несе певні загрози для Запорізької АЕС, заявила вранці 25 серпня британська розвідка

«Поки Росія продовжує військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками, ймовірно, залишаться збої в роботі систем охолодження реакторів, пошкодження резервного електропостачання або помилки працівників, які працюють під тиском», – йдеться в щоденному звіті розвідки, який публікує Міністерство оборони Великої Британії.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Радіо Свобода.

Які загрози для Запорізької АЕС несе російська окупація – британська розвідка

«21 серпня 2022 року знімки продемонстрували, що Росія зберігає посилену військову присутність на місці з бронетранспортерами, розгорнутими в межах 60 метрів від реактора номер п’ять. Ймовірно, російські війська намагалися сховати транспортні засоби, припаркувавши їх під підвісними трубами і платформами», – заявили у розвідці Британії.

Там додали, що Росія, ймовірно, готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у своїх пропагандистських цілях.

Останніми тижнями найбільша в Європі атомна електростанція неодноразово зазнавала обстрілів, викликаючи побоювання ядерної катастрофи. Україна звинувачує в цьому російські сили і закликає припинити «ядерний терор». Російська сторона звинувачення відкидає і каже, що обстріли нібито здійснюють українські військові. При цьому Росія відмовилася від пропозиції створити демілітарізовану зону довкола ЗАЕС.

Від 4 березня Запорізька АЕС захоплена російськими військами. Також під окупацією перебуває і місто-супутник ЗАЕС – Енергодар.

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