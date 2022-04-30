Фахівці з Росатому хочуть виїхати з частково захопленої ЗАЕС під будь-яким приводом

Президент Володимир Зеленський заявив, що фахівці з Росатому намагаються під будь-яким приводом виїхати з частково захопленої ЗАЕС. Вони не розуміються в сучасному обладнанні на станції і не хочуть там бути

В інтерв’ю польським журналістам, яке опублікувала пресслужба Офісу президента, глава держави розповів, що на станції зараз перебувають українські технічні фахівці, а окупанти привезли своїх з Росатому. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВ.Україна.

«Росатом це приховує, але ми знаємо, що російські фахівці хочуть звідти виїхати, бо не знаються на деяких речах. Там сучасне обладнання… Росатомські фахівці бачили цю АЕС багато років тому — деякі внутрішні деталі. Вони потрапили до цих внутрішніх процесів і зрозуміли, що не знають, що з цим робити. І вони під тими чи іншими приводами — то хтось захворів, то комусь треба додому — намагалися виїжджати додому до Росії. Вони не дуже хочуть бути там», —сказав Зеленський.

Президент додав, що Україні пропонували «передати» станцію під керівництво країни-агресора, у тому числі деякі міжнародні партнери. Україна відмовилась.

«Технічно ми ситуацію [на ЗАЕС] контролюємо, але більш-менш, бо там ходять бойовики зі зброєю… Вони нічого не розуміють, що там відбувається. Ми чекаємо на розблокування, офіційно сказали [МАГАТЕ], що вони мають це зробити. Пан [глава МАГАТЕ Рафаель Маріано] Ґроссі каже, що хоче це зробити, але я поки не бачу, що вони мають можливість розблокувати нашу АЕС», — також сказав глава держави.

З 4 березня найбільша атомна електростанція в Європі, Запорізька АЕС, після важких боїв в Енергодарі була захоплена російськими окупантами. Будівлі ЗАЕС пошкоджені російськими обстрілами в кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

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