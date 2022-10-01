Дистанційне навчання: якою повинна бути тривалість онлайн-уроків для школярів

Дистанційне навчання повинно відбуватись згідно з певними нормами. Відповідні зміни внесені наказом Міністерства охорони здоров’я до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, який доповнено вимогами щодо організації дистанційної форми навчання

Як зазначається, визначено безперервну тривалість навчальних онлайн-занять протягом дня у синхронному форматі (проведення уроку в режимі реального часу). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті bigkyiv.com.ua

В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна тривалість навчальних занять не повинна перевищувати для учнів:

1-2 класів – 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;

3-4 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин;

5-6 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;

7-9 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин;

10-11 класів – 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 – по 35 хвилин, або 5 – по 30 хвилин, або 6 – по 25 хвилин.

У Державній службі якості освіти, коментуючи зміни щодо тривалості навчальних онлайн-занять, зазначають, що навчання має відбуватися відповідно до Санітарного регламенту для шкіл. Зокрема, безперервна тривалість навчання за екраном протягом уроку для учнів має становити:

1-х класів – не більше 10 хвилин;

2-4-х класів – не більше 15 хвилин;

5-7 класів – не більше 20 хвилин;

8-9 класів – 20-25 хвилин;

10-11-х класів – на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин.

При здвоєних уроках для учнів 10-11-х класів тривалість роботи з екраном має складати не більше 25-30 хвилин на першому та не більше 15-20 хвилин на другому навчальних заняттях.

Щодо учнів, які здобувають освіту за кордоном, то для них допустимим є дистанційне навчання в другу зміну з початком занять не пізніше 16:00 год.

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