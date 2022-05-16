Дружба дружбою, а гроші нарізно: через що сваряться між собою колаборанти та окупанти

Російські окупанти продовжують штурмувати та обстрілювати Запорізьку область. Водночас колаборанти та окупанти почали сваритися між собою – в чому причина

Загарбники та колаборанти почали між собою сваритися. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація в Telegram 16 травня. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua

Причиною сварок є невиплата грошей до 9 травня, пояснили в адміністрації.

“Між колаборантами та окупантами починаються серйозні непорозуміння. Вони не хочуть поступатися першістю один одному. Відомий запоріжцям зрадник Рогов звинуватив самопризначеного “губернатора” Балицького в тому, що через нього “загубилися дорогою” з Москви до Мелітополя обіцяні виплати по 10 тис. руб. до 9 травня”, – ідеться в повідомленні.

Боротьба за владу почалася і в Генштабі Російської Федерації. Пробуксовування “спецоперації” лише посилило приховане протистояння всередині російського генералітету. Зокрема, у Генеральному штабі ворога, за даними української розвідки.

Розбіжність та прихована конкурентна боротьба між групами у Генштабі РФ існували ще задовго до початку війни в Україні. Але останні провали та спроби інших центрів сили в російському істеблішменті покласти на військових всю повноту відповідальності за невдачі призвели до різкого загострення протистояння, пояснили в ГУР.

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