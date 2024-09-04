Володимир Зеленський назвав чотири країни, від яких залежить дозвіл бити углиб росії західною зброєю.

Про це глава держави розповів на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом 4 вересня, передають «Новини України – НСН».

За словами Зеленського, йдеться про США, Велику Британію, Францію та Німеччину.

«На сьогодні тільки ці чотири країни або дають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка нам може допомогти виштовхнути рф із нашої території, а також зберегти життя цивільних людей», – пояснив президент України.

Євросоюз заявив про намір нарощувати військову допомогу Україні після нищівних російських ударів. Допомога включатиме системи ППО і боєприпаси.

Дозвіл бити углиб росії західною зброєю залежить від чотирьох держав – Зеленський

Ці поставки мають зміцнити українську самооборону. Також у своїй заяві Європейський Союз висловив співчуття у зв’язку з жорстоким російським ударом по Полтаві.

Зі свого боку координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Київ і обіцяє більше допомоги найближчими тижнями.

Кірбі також наголосив, що президент США Джо Байден ясно дав зрозуміти: підтримка України залишається непохитною, і США продовжать посилювати українську армію та ППО для захисту від подібних атак.

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