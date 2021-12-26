Довгі уїк-енди – скільки вихідних буде в січні 2022 для українців

У першому місяці 2022 року на нас чекає два довгі уїк-енди на честь офіційних державних свят – Нового року та православного Різдва
Таким чином тривалі вихідні чекають на громадян у період з 1 по 3 січня, а також з 7 по 9 січня включно. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ДІАЛОГИ.
Відповідно до розпоряджень Кабміну, організаціям з п’ятиденним робочим тижнем рекомендовано встановити наступний графік:
- Субота, 1 січня — Новий рік — вихідний.
- Неділя, 2 січня — вихідний.
- Понеділок, 3 січня — вихідний.
- 4−6 січня — робочі дні;
- П’ятниця, 7 січня — Різдво — вихідний.
- Субота, 8 січня — вихідний.
- Неділя, 9 січня — вихідний.
10−14 січня — робочі дні.
У четвер, 6 січня, перед святом Різдва робочий день може бути скорочений на одну годину.
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